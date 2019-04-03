﻿ Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго, Mixnews.lv

Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго (1)
В мире | 3 апреля 2019 года, 12:21
Мэром Чикаго впервые стала афроамериканка Лори Лайтфут. Об этом сообщает Chicago Tribune.
Как отмечается, 74% избирателей отдали свои голоса за 56-летнюю Лайтфут. При этом ее основным противником была другая афроамериканка.
По данным издания, Лайтфут родом из небогатой семьи в штате Огайо.
Уточняется, что она стала третьим темнокожим мэром Чикаго, второй женщиной на этом посту, а также первой женщиной нетрадиционной ориентации.
Источник: Газета.ру
Фото: Flickr/Dimitar Dimitrov
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