﻿ Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго, Mixnews.lv

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Мэром Чикаго впервые стала афроамериканка Лори Лайтфут. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Как отмечается, 74% избирателей отдали свои голоса за 56-летнюю Лайтфут. При этом ее основным противником была другая афроамериканка.

По данным издания, Лайтфут родом из небогатой семьи в штате Огайо.

Уточняется, что она стала третьим темнокожим мэром Чикаго, второй женщиной на этом посту, а также первой женщиной нетрадиционной ориентации.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Dimitar Dimitrov