﻿ Встреча президента Эстонии и Путина получила "зеленый свет", Mixnews.lv

В мире |

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая нанесет визит в Москву 18 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, мы получили запрос [от эстонской стороны на встречу с Путиным]. Такая встреча сейчас планируется и готовится", - сказал представитель Кремля.

Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль. Ранее президент Эстонии сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля, где примет участие в открытии отреставрированного здания посольства этой республики.

Последний визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году: возглавлявший до 2016 года республику Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге. Встреча с главой российского государства тогда не проводилась. Последние же переговоры президентов РФ и Эстонии прошли за три года до этого - в июне 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев встретился с Тоомасом Хендриком Ильвесом на полях Всемирного конгресса финно-угорских народов.

Путин в последний раз проводил переговоры с президентом Эстонии в январе 2005 года. Тогда он обсуждал с занимавшим пост президента Эстонии до 2006 года Арнольдом Рюйтером вопросы сотрудничества, а также предстоящий юбилей Победы.

Источник: ТАСС

Фото: Flickr/Brookings Institution