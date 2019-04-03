﻿ Умер российский актер Алексей Булдаков, Mixnews.lv

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Российский актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

«Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник ТАСС.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. Он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.

Одной из самых знаменитых киноролей Булдакова стала роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях.

Источник: Meduza