﻿ Умер российский актер Алексей Булдаков, Mixnews.lv

Умер российский актер Алексей Булдаков (12)

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В мире | 3 апреля 2019 года, 14:28

Российский актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

«Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник ТАСС.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. Он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.

Одной из самых знаменитых киноролей Булдакова стала роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях.

Источник: Meduza

Комментарии 12
Эхх1 час назад
Земля пухом, большой ЧЕЛОВЕЧЕ .
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Жесть((((1 час назад
Прощай, Генерал! Будем помнить твои заветы... Будет одиноко((((
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Киноман1 час назад
Земля пухом,большому актёру.
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