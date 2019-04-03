﻿ От президента Эстонии ждут объяснений за "визит к Путину", Mixnews.lv

От президента Эстонии ждут объяснений за "визит к Путину" (6)

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В мире | 3 апреля 2019 года, 17:40

Представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.

Так, экс-посол Эстонии в России, бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд заявила, что для президента «недостойно посещать страну, с которой нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».

Ранее в Кремле не исключили встречи Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Россию впервые с за восемь лет. Как отмечается, 18 апреля она приедет с визитом на открытие отреставрированного исторического здания посольства страны.

По словам советника президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, МИД России об этом проинформирован. Однако в данный момент никаких двусторонних встреч не согласовано.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена заявить права на российские земли.

Источник: Газета.ру

Комментарии 6
Адельфина52 минуты назад
Понимаю их озабоченность. В России мгновенно излечивается русофобия, и вообще политики умнеют на глазах.
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Адельфина48 минут назад
1 апреля 1995 года полиция оформила два нарушения, совершенные некой Керсти Тальвик на ГАЗ 24-10 — за вождение без прав и с остаточными явлениями предшествующего опьянения. Тогдашняя Керсти Тальвик и есть сегодняшняя Керсти Кальюлайд.
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И потом, нет ли у неё русской бабушки? )))
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Кьюлайд и Кьюларанд - это наши Ивановсы?28 минут назад
выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию....бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд заявила, что для президента «недостойно посещать страну, с которой нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».
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