﻿ От президента Эстонии ждут объяснений за "визит к Путину", Mixnews.lv

В мире |

Представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.

Так, экс-посол Эстонии в России, бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд заявила, что для президента «недостойно посещать страну, с которой нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».

Ранее в Кремле не исключили встречи Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Россию впервые с за восемь лет. Как отмечается, 18 апреля она приедет с визитом на открытие отреставрированного исторического здания посольства страны.

По словам советника президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинга, МИД России об этом проинформирован. Однако в данный момент никаких двусторонних встреч не согласовано.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена заявить права на российские земли.

Источник: Газета.ру