﻿ Украинцы оценили шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов, Mixnews.lv

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Украинцы оценили шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов (5)

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В мире | 4 апреля 2019 года, 07:38

В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.

Данные опроса опубликованы на сайте центра «Социальный мониторинг».

Согласно исследованию, 49,4% опрошенных хотят отдать голоса Зеленскому. Порошенко же смогут поддержать 19,8% избирателей, причем больше всего голосов он должен получить в Киеве — 33,3%.

Планируется, что на Западе Украины за шоумена проголосуют 35,9% респондентов, а Порошенко там получит не больше 31% голосов.

Источник: Газета.ру

Комментарии 5
Евлампий 40 минут назад
Не, ну Порошенко был бы прекрасным Президентом, если бы не убивал людей на Донбассе, если бы дружил с Россией, если бы не жрал водку тоннами и не был бы алкашом, если бы заботился о народе а не о своём кармане,... ну и так далее!!!! Прекрасным был бы Президентом!!!!
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не знаю кто из них 11 минут назад
лучший руководитель страны, но как шоумен, без сомнения, Зеленский далеко впереди. Кто художественный руководитель этого театра с выборами, не знаю, но креатива у них море. Вчерашнее приглашение на стадион с проверкой на алкоголизм -это в духе "95 квартала"
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Если ГосДеп разрешит, то25 минут назад
голоса посчитают в пользу Пе.
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