﻿ Украинцы оценили шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов, Mixnews.lv

В мире |

В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.

Данные опроса опубликованы на сайте центра «Социальный мониторинг».

Согласно исследованию, 49,4% опрошенных хотят отдать голоса Зеленскому. Порошенко же смогут поддержать 19,8% избирателей, причем больше всего голосов он должен получить в Киеве — 33,3%.

Планируется, что на Западе Украины за шоумена проголосуют 35,9% респондентов, а Порошенко там получит не больше 31% голосов.

Источник: Газета.ру