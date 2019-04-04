﻿ Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений, Mixnews.lv

Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений (2)
В мире | 4 апреля 2019 года, 11:13
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не хотим новой холодной войны, но не нужно быть наивными», — сказал Столтенберг.
По его словам, договор, который соблюдает только одна сторона, не обеспечит безопасности в мире.
Он также добавил, что Россия якобы не соблюдает ДРСМД.
Ранее в НАТО заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией.
Источник: Газета.ру
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