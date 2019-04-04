﻿ Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений, Mixnews.lv

Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений (2)

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В мире | 4 апреля 2019 года, 11:13

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не хотим новой холодной войны, но не нужно быть наивными», — сказал Столтенберг.

По его словам, договор, который соблюдает только одна сторона, не обеспечит безопасности в мире.

Он также добавил, что Россия якобы не соблюдает ДРСМД.

Ранее в НАТО заявили о стремлении к улучшению отношений с Россией.

Источник: Газета.ру

Комментарии 2
yes33 минуты назад
холопам каждый день это читают как мантру ))) мол давайте денег и побольше ))
3
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Почему8 минут назад
Этот мудень, всех за дебилов держит?
Что вы, уроды соблюдали, какие договоры, вы не нарушили?
Хоть один назови!
1
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