﻿ "Котобойня" закрывается: США перестанут убивать котят ради науки, Mixnews.lv

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"Котобойня" закрывается: США перестанут убивать котят ради науки (2)

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В мире | 4 апреля 2019 года, 09:32

Почти 40 лет американские ученые кормили котят испорченным мясом и убивали ради медицинских исследований. Теперь этому положен конец.

Американские власти под давлением защитников животных закроют научную программу по изучению токсоплазмоза, стоившую 22 млн долларов и три тысячи кошачьих жизней.

"Изучение токсоплазмоза будет проходить иначе, опыты на котах будут прекращены и не будут возобновлены", - говорится в заявлении министерства сельского хозяйства США.

Токсоплазмоз - смертельно опасное заболевание, возбудителем которого являются бактерии, присутствующие в кошачьей и собачей слюне и в испорченных продуктах.

По информации ВОЗ, у 95% людей со здоровой иммунной системой токсоплазмоз никак не проявляется. Однако заболевание очень опасно для беременных женщин (ребенок может заразиться им уже в утробе) и в редких случаях может быть смертельным.

Кошки - единственные животные, в которых паразит T. gondii, возбудитель токсоплазмоза, может полностью прожить свой жизненный цикл и отложить яйца. В рамках эксперимента котят кормили испорченным мясом, а затем собирали из них яйца T. gondii. Животных после этого усыпляли. По утверждению активистов, сотни котят разводили целенаправленно для этих опытов и умерщвляли здоровых животных, которым не было и трех месяцев от роду.

Программа была запущена в 1982 году. По оценке НКО White Coat Waste Project, с тех пор усыпили около трех тысяч котят. Зоозащитники говорят, что токсоплазмоз у кошек можно было вылечить, а животных - отдать желающим их приютить.

Стоимость программы НКО оценивает более чем в 22 млн долларов.

В марте представители обеих американских фракций парламента представили законопроект, который прозвали "Актом о котятах". Они требовали, чтобы министерство прекратило "убийство кошек на деньги налогоплательщиков".

Один из инициаторов законопроекта, член нижней палаты конгресса от Калифорнии Джимми Панетта, приветствовал решение министерства.

"Они прислушались к народу и правильно ответили на наши претензии", - написал Панетта в Twitter.

Активисты празднуют победу: наконец эта котобойня отправлена на свалку истории, говорит Энтони Белотти, основатель зоозащитной НКО White Coat Waste Project.

После закрытия программы в лабораториях останется 14 кошек - работавшие над программой ученые обещают забрать их себе.

В министерстве говорят, что исследования помогли вдвое уменьшить заболеваемость токсоплазмозом в США.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Flickr/Lior. L

Комментарии 2
Евлампий 4 минуты назад
Америка не только людей, значит, убивала ну и животных!!!! Людей уже как - то даже и привычно уже :Югославия, Иран, Сирия, Ливия и дальше по списку! Но вот зачем котов убивать, изверги!!!!
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Саня9 минут назад
голуби мира на людей перейдут? Небось в гуантанамо практикуют
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