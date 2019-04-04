﻿ YouTube игнорировал просьбы удалить ролики ради просмотров, Mixnews.lv

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Издание Bloomberg выяснило, что YouTube несколько лет игнорировал просьбы сотрудников удалять токсичные и фейковые ролики из‑за того, что они набирали много просмотров.

Пообщавшись с 20 бывшими и нынешними сотрудниками YouTube, Bloomberg узнал, что много лет работники выражали обеспокоенность из‑за большого количества токсичных роликов. Один работник собрал несколько жестоких роликов и предложил не показывать их в рекомендациях, другой отслеживал видео в электронной таблице, чтобы следить за их популярностью, а третий накопил десяток роликов от альт-правых активистов, чтобы показать, насколько они распространены. На эти действия руководство ответило им «не раскачивать лодку».

Анонимные сотрудники также рассказали, что причиной отказа удалять ролики являлась высокая вовлеченность в них пользователей. Руководство волновало, сколько роликов смотрят, как много времени проводят на сайте, остаются ли из‑за рекомендаций и растет ли общее количество просмотров. Подобные рекомендации давала глава YouTube Сьюзен Войжитски, цель которой — достичь миллиарда просмотров роликов за сутки.

«Резонансность контента напрямую влияет на его популярность», — так звучит одна из установок YouTube. По словам сотрудников, чем возмутительнее ролик, тем больше он набирает просмотров.

Одна из новых концепций для монетизации блогеров, разработанная Войжитски, также включает в себя количество просмотров. Она предложила заменить действующую сейчас систему оплаты за количество рекламных объявлений на алгоритм, который учитывал бы количество просмотров, количество минут и количество зрителей за весь хронометраж. Однако от идеи отказались из‑за «плохой вирусности».

В руководстве YouTube не признали эти обвинения. Директор по продуктам компании в интервью New York Times заявила, что хостинг «добился больших успехов в ограничении распространения радикальных видео». В официальном твиттер-аккаунте YouTube также сообщили, что за последние два года «значительно продвинулись» в вопросе борьбы с токсичными и фейковыми роликами.

Источник: Афиша Daily