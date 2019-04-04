﻿ Трамп вновь перепутал место рождения своего отца, Mixnews.lv

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Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США вновь ошибся, назвав родиной своего отца Германию. По подсчётам СМИ, подобную оплошность глава Белого дома допустил уже в третий раз.

"Глубоко уважаю канцлера Германии Ангелу Меркель и глубоко уважаю страну. Мой отец был немцем и был рождён в красивом месте в Германии, и у меня тёплые чувства к Германии", — цитирует Трампа Mediaite.

Отмечается, что на самом деле Фред Трамп, отец действующего американского лидера, родился в Бронксе (штат Нью-Йорк), хотя и был потомком немецкого иммигранта.

Также президент США вновь выдал лингвистический коллапс, в своих рассуждениях об истоках доклада спецпрокурора по "российскому расследованию" Роберта Мюллера несколько раз употребив слово oranges ("апельсины") вместо origins ("происхождение").

Источник: L!FE

Фото: wikipedia.org