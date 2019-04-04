﻿ Конор Макгрегор передумал уходить из ММА, Mixnews.lv

Конор Макгрегор передумал уходить из ММА

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В мире | 4 апреля 2019 года, 13:23

Бывший обладатель титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор, недавно объявивший об уходе из ММА, анонсировал в соцсетях свое возвращение в октагон.

30-летний ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных боевых искусствах всего девять дней назад. Многие тогда объяснили это рекламным ходом, обусловленным желанием атлета напомнить о себе.

"Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Так что увидимся в октагоне", - написал спортсмен в Twitter.

В апреле 2016 года Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры и тогда на решение вернуться ему потребовалось всего два дня.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. Он является первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях - полулегкой и легкой.

Источник: NEWSru.com

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