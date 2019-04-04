﻿ Конор Макгрегор передумал уходить из ММА, Mixnews.lv

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Бывший обладатель титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор, недавно объявивший об уходе из ММА, анонсировал в соцсетях свое возвращение в октагон.

30-летний ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных боевых искусствах всего девять дней назад. Многие тогда объяснили это рекламным ходом, обусловленным желанием атлета напомнить о себе.

"Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Так что увидимся в октагоне", - написал спортсмен в Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

В апреле 2016 года Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры и тогда на решение вернуться ему потребовалось всего два дня.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. Он является первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях - полулегкой и легкой.

Источник: NEWSru.com