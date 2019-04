﻿ Конор Макгрегор передумал уходить из ММА, Mixnews.lv

В мире |

Бывший обладатель титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор, недавно объявивший об уходе из ММА, анонсировал в соцсетях свое возвращение в октагон.

30-летний ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных боевых искусствах всего девять дней назад. Многие тогда объяснили это рекламным ходом, обусловленным желанием атлета напомнить о себе.

"Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Так что увидимся в октагоне", - написал спортсмен в Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon.