﻿ Зеленского заблокировал Google, Mixnews.lv

Зеленского заблокировал Google (8)
В мире | 4 апреля 2019 года, 14:15
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что его рекламный аккаунт в Google был заблокирован. Об этом говорится на странице в Facebook.
"Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин!" — говорится в сообщении
Команда Зеленского также обвинила Google в предоставлении неверной статистики по просмотрам видео.
Также, по данным штаба Зеленского, его видеообращение, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, намеренно не попало во вкладку "тренды".
Источник: Газета.ru
Фото: facebook.com/ze2019official
Ну так в отделении гуугл.юа сидят свидомитые майдауны в кастрюлях и шароварах,купленные Потрохом с потрохами:)))
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всем известно что гугл принадлежит ЦРУ, пентагону и прочим структурам, вмешиваются СЩА во все выбора мира
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Есть админ-ресурс, есть желание не отдать власть, есть чёрный пиарщик и деньги! Выборы превратились в КВН конкурс двух команд, в политике такое не смешно, но зрители смеются.
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