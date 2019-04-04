﻿ Зеленского заблокировал Google, Mixnews.lv

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Зеленского заблокировал Google (8)

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В мире | 4 апреля 2019 года, 14:15

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что его рекламный аккаунт в Google был заблокирован. Об этом говорится на странице в Facebook.

"Окей, Google, а как насчет честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин!" — говорится в сообщении

Команда Зеленского также обвинила Google в предоставлении неверной статистики по просмотрам видео.

Также, по данным штаба Зеленского, его видеообращение, которое набрало 800 тысяч просмотров за 15 часов, намеренно не попало во вкладку "тренды".

Источник: Газета.ru

Фото: facebook.com/ze2019official

Комментарии 8
Каламбур1 час назад
Ну так в отделении гуугл.юа сидят свидомитые майдауны в кастрюлях и шароварах,купленные Потрохом с потрохами:)))
1
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yes1 час назад
всем известно что гугл принадлежит ЦРУ, пентагону и прочим структурам, вмешиваются СЩА во все выбора мира
2
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Какая честность, Вовочка? 1 час назад
Есть админ-ресурс, есть желание не отдать власть, есть чёрный пиарщик и деньги! Выборы превратились в КВН конкурс двух команд, в политике такое не смешно, но зрители смеются.
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