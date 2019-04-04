﻿ Politico: НАТО переориентировалась с России на Китай, Mixnews.lv

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НАТО в канун своего 70-летия переориентировалось с «главной угрозы» со стороны России на Китай, пишет Politico.

На этой неделе члены Североатлантического альянса встречаются в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 70-ю годовщину подписания Вашингтонского договора, который 4 апреля 1949 года положил начало альянса, пишет издание. Журнал напоминает, что большую часть последнего времени НАТО была сосредоточена на защите континента от России.

Теперь, для того чтобы продумать стратегию защиты на десятилетия вперед, в альянсе больше задумываются о китайской угрозе.

«Мы партнеры с одной стороны и конкуренты с другой — не только в отношении экономики, но у нас очень разные политические системы. Мы хотим взаимных отношений. Мы также хотим хороших торговых связей с Китаем», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на саммите европейского совета в Брюсселе на прошлой неделе.

Инвестиционная активность Китая также может представлять стратегическую угрозу для альянса в будущем, поясняет издание. До сих пор дебаты в Европе о Китае ограничивались лишь политической сферой.

Однако какую роль может сыграть НАТО в защите Запада от Китая пока еще неясно, оговаривается Politico. Несмотря на разговоры о создании общей «европейской армии», в глазах европейских оборонных чиновников НАТО остается незаменимой для обеспечения безопасности региона.

Между тем, для НАТО существует большой риск из-за того, что «азиатский кризис» может в итоге привести к сокращению финансовых вложений Соединенных Штатов в альянс, пишет журнал.

Источник: Газета.ru

Фото:flickr.com/photos/nato