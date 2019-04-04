﻿ Ведущий НТВ исчез из студии посреди эфира и не вернулся, Mixnews.lv

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Российский ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин пропал во время эфира и так и не вернулся в студию. Запись выпуска опубликована на официальном YouTube-канале НТВ.

После рекламы вести ток-шоу стал гость, журналист Александр Гурнов, а третью часть программы провел корреспондент НТВ Иван Трушкин. Вечерняя программа «Изменить нельзя», которую также ведет Норкин, в эфир 2 апреля не вышла.

Под выпуском программы пользователи долго пытались понять, в связи с чем произошли такие изменения. Некоторые призвали Норкина поскорее вернуться в эфир.

3 апреля ток-шоу также вышло без Норкина. Программу вел Трушкин, который объяснил пропажу Норкина проблемами со здоровьем.

Источник: LENTA.ru