﻿ Умер кинорежиссер Георгий Данелия, Mixnews.lv

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В Москве в возрасте 88 лет умер кинорежиссер Георгий Данелия, сообщает «Новая газета».

В феврале он попал в больницу с воспалением легких, после чего врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди других его киноработ — «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Данелия выступил сценаристом большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев таких кинокартин, как «Джентельмены удачи», «Француз» и «Привет от Чарли Трубача». Он также снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах.

Фото: twitter.com/FederalPress