﻿ "Стадион так стадион": Порошенко согласился на дебаты с Зеленским, Mixnews.lv

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Действующий президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки шоумена Владимира Зеленского провести дебаты перед вторым туром президентских выборов на стадионе "Олимпийский" - крупнейшем в Киеве и одном из крупнейших в Европе.

По закону, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста, - заявил Порошенко на странице в Facebook. - Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович".

Глава государства отметил, что "быть президентом и верховным главнокомандующим это не игра и не желание понравиться... это значит нести ответственность за людей, за страну и внутри страны, и на международном уровне. И дебаты делают это не ради зрелища на стадионе".

Как сообщал УНИАН, накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий.

В частности, дебаты должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать их в прямом эфире. Шоумен заявил, что дебаты должны освещать любые желающие телеканалы и журналисты, а кандидаты перед ними должны пройти медэкспертизу и "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В ответ на приглашение президент Украины устроил опрос среди населения в Telegram-канале: он обратился к украинцам с вопросом, как бы они отнеслись к дебатам на стадионе. Большинство респондентов ответили, что выбрали бы вариант, соответствующий закону, который предусматривает встречу соперников в телевизионной студии.

Между тем украинский ЦИК опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента, обработав 100% бюллетеней. Как сообщается на сайте ЦИК, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 15,95%, лидер движения "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,4%. руководитель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко набрал 11,67%, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко - 6,91%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%.

Выборы президента Украины проходили 31 марта. Ночью в партии "Батькивщина" заявили, что во второй тур вместе с Зеленским выходит Юлия Тимошенко, однако этого в итоге не произошло. Сама она назвала "манипулятивными" и "продажными" данные экзитполов, которые появились сразу после закрытия избирательных участков.

В понедельник представитель штаба Тимошенко, заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной раде Сергей Соболев заявил, что штаб подозревает ЦИК в подтасовке голосов в пользу Порошенко. Порошенко в своей речи после закрытия избирательных участков заявил, что "украинцы сломали российский сценарий первого тура", по которому "Москва рассчитывала" победить уже в первом туре. 1 апреля ЦИК объявил, что ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов (50% плюс один голос).

Генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель заявил, что наблюдатели комитета зафиксировали большое количество так называемого протестного голосования, включающего в себя порчу бюллетеней, несоответствующие надписи и отметки на бюллетенях, а также случаи преждевременных попыток провести подсчет на некоторых избирательных участках.

В российской Госдуме заявили, что намерены принять заявление о непризнании итогов выборов, в том числе в связи с фальсификациями и применением "грязных" избирательных технологий, "что является грубым нарушением международно-правовых принципов и норм".

Источник: NEWSru.com