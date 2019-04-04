﻿ Инстаграм Меган Маркл и принца Гарри побил мировой рекорд, Mixnews.lv

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Страница в инстаграме герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри набрала один миллион подписчиков за рекордное время. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Как отмечается, на страницу подписались миллион человек спустя 5 часов 45 минут. Аккаунт был зарегистрирован во вторник, 2 апреля.

На момент публикации новости страница имеет уже 3,4 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри завели официальную страницу в инстаграме,, чтобы рассказывать о своей работе и делиться важными объявлениями.

Источник: Газета.Ru