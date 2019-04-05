﻿ Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на наркотики перед дебатами, Mixnews.lv

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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.

Зеленский прошел медэкспертизу в клинике "Евролаб", откуда команда кандидата вела прямую трансляцию. Он пришел в клинику вместе с журналистами и при них сдал кровь. Порошенко проходил эту процедуру в антидопинговом центре НСК "Олимпийский" в Киеве, где должны будут состояться дебаты.

Он также сдавал анализ в присутствии прессы и телевидения, однако, по данным СМИ, журналистов газеты "Вести", интернет-издания "Страна.ua", телеканалов "Наш", "1+1", "Киев" и представителя блогера Анатолия Шария не допустили к съемке.

Ранее Зеленский заявил, что готов принять вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов при условии проведения мероприятия на стадионе в Киеве после медобследования. Порошенко согласился.

В воскресенье на Украине прошли выборы президента. Никто из претендентов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов, поэтому назначен второй тур. Он состоится 21 апреля, борьбу продолжат Зеленский и Порошенко.

Источник: РИА Новости