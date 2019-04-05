﻿ В Госдуме РФ призвали исключить Эстонию из ООН, Mixnews.lv

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В Госдуме РФ призвали исключить Эстонию из ООН (14)

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В мире | 5 апреля 2019 года, 12:54

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации после слов главы этого государства Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку и культуре.

"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд – суд истории. Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", - написал Чернышов в письме генеральному секретарю ООН, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат выразил возмущение позицией Кальюлайд. Парламентарий также отметил, что Эстония "и так проиграла санкционную войну с Россией – добываемую в этой стране кильку, некогда так популярную в РФ, больше не пропускают через границу".

"Но президенту этого небольшого государства такой ответ, видимо, не кажется достаточно адекватным, и унижения русскоговорящих граждан продолжаются. В связи с этим, убеждён, полноценной мерой будет введение санкций ООН в отношении Эстонии", - заключил депутат.

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава. До сих пор этот порядок (статья 6) не применялся ни разу.

Источник: РИА Новости

Фото: Flickr/Shane MacClure

Комментарии 14
Саня2 часа назад
проебалтийские котята на мировой арене 0, они в ООН сидят в кулуарах
2
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Бу2 часа назад
Но Владимиру русский язык, памятники не главное, главное грузы своих друзей, газовая труба. Примет с распростертыми обьятиями
7
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Елена1 час назад
И латышей туда же.
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