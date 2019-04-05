﻿ Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в сети, Mixnews.lv

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Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы. Видео она опубликовала в своем инстаграме.

Она рассказала, что ролик снимался 6 июня 2018 года на песню "Я выбираю".

Также Исаева пообещала выложить еще "что-то солнечное и легкое".

Ранее сообщалось, что режиссер Наталья Филатова планирует снять художественный фильм о жизни певицы.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца.

Источник: ГАЗЕТА.RU

Фото: instagram.com/julianachalova