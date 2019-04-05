﻿ Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в сети, Mixnews.lv

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы. Видео она опубликовала в своем инстаграме.
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«Я выбираю». Клип. Я снимаю за монитором. 6 июня 2018. Главная идея песни- Ее выбор. Она хотела делать то, что считала правильным. Этот кусочек видео посвящен хоккеисту. Здесь она выбрасывает его клюшку. Символично. Сильно. По- женски. Она выбирала жизнь без него. В этом клипе был четкий подтекст, мы его обсуждали, это новая жизнь без обид и внутренних колебаний. Сегодня в Никулинский суд мы передали документ- свидетельство о ее смерти. Страшно звучит. Суды приостановлены. На полгода. До вступления в права наследования... мир и покой , мнимый мир и покой. Они наступили. Хотя бы на полгода. Завтра выложу что то солнечное и легкое!!! Обещаю #юлияначалова #клип #явыбираю #еевыбор #суды
Она рассказала, что ролик снимался 6 июня 2018 года на песню "Я выбираю".
Также Исаева пообещала выложить еще "что-то солнечное и легкое".
Ранее сообщалось, что режиссер Наталья Филатова планирует снять художественный фильм о жизни певицы.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца.
Источник: ГАЗЕТА.RU
Фото: instagram.com/julianachalova