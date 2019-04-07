﻿ Пономарев: уйдет Путин - Украина и Россия будут жить в едином союзе, Mixnews.lv

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Пономарев: уйдет Путин - Украина и Россия будут жить в едином союзе (12)

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В мире | 7 апреля 2019 года, 11:04

Экс-депутат Государственной думы, политик Илья Пономарев считает, что, когда нынешний президент РФ Владимир Путин покинет пост, Украина и Россия могут стать частью Единого Европейского пространства. Об этом он убежденно заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я считаю, что, когда вот этот морг с России сойдет, когда уйдет Путин, Украина и Россия станут членами Единого Европейского пространства. Будет это называться Евросоюз или что-то другое — я не знаю, но, безусловно, мы будем членами единых оборонительных блоков, будем жить в едином союзе. Я считаю, что все страны, которые базируются на этической платформе возрождения и христианской цивилизации — это вся Европа, Россия, Северная и Южная Америка. Я считаю, что мы обречены на то, чтобы жить вместе в дружбе в союзе. Мы отличаемся от этической основы азиатских стран, таких как Китай и Индия, но это не означает, что мы с ними должны враждовать. Отнюдь нет. Мы разные, но, конкурируя в глобальном пространстве, мы будем обязательно объединяться", - сказал он.

Фото: facebook.com/iponomarev

Комментарии 12
Дык29 минут назад
Либераст Пономарёв, это когда таких тварей, как ты, не будет, вот тогда все народы будут жить дружно. Вас, уродов, пора истреблять.
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Саня31 минуту назад
накуй это хохлонахлебников, пускай гейвропа тащит этот чемодан без ручки, вусраинцы уже до событий Крыма русским срали
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Вуй29 минут назад
Все вроде верно, но уйти должен потрох для этого
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