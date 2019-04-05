﻿ Мик Джаггер перенес операцию на сердце, Mixnews.lv

Мик Джаггер перенес операцию на сердце
В мире | 5 апреля 2019 года, 15:47
Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones 75-летний Мик Джаггер хорошо перенес операцию на сердечном клапане и идет на поправку, пишет Billboard со ссылкой на источники.
Операцию провели в Нью-Йорке. По данным источников, музыкант останется в постели на четыре-пять дней, после чего ему разрешат двигаться, но на восстановление потребуется время.
Mick Jagger undergoes successful heart valve procedure https://t.co/xpQirKFEzu pic.twitter.com/iJaCC8S3zi— billboard (@billboard) 4 апреля 2019 г.
Группа перенесла свой тур по Северной Америке из-за операции. Первые выступления пройдут в июле, а не в апреле, как планировалось.
Источник: ПОЛИТ.ру