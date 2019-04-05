﻿ Мик Джаггер перенес операцию на сердце, Mixnews.lv

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Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones 75-летний Мик Джаггер хорошо перенес операцию на сердечном клапане и идет на поправку, пишет Billboard со ссылкой на источники.

Операцию провели в Нью-Йорке. По данным источников, музыкант останется в постели на четыре-пять дней, после чего ему разрешат двигаться, но на восстановление потребуется время.

Группа перенесла свой тур по Северной Америке из-за операции. Первые выступления пройдут в июле, а не в апреле, как планировалось.

Источник: ПОЛИТ.ру