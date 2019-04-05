﻿ Великобритания и ЕС согласились не откладывать Brexit, Mixnews.lv

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что ни одна из сторон Brexit не хочет отсрочки, передает Reuters.

"Я не думаю, что страны — члены Евросоюза хотят долгой отсрочки. Мы определенно не хотим долгой отсрочки", — сказал Хант на полях саммита глав внешнеполитических ведомств G7 во Франции.

Ранее днем британский премьер-министр Тереза Мэй попросила отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня, но Брюссель допустил предоставление отсрочки лишь продолжительностью в год.

Экстренный саммит ЕС по вопросам Brexit назначен на 10 апреля. Последний срок, до которого британский парламент должен утвердить соглашение по выходу из ЕС — 12 апреля.

Источник: ПОЛИТ.РУ