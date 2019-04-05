﻿ Президент Эстонии огласила темы переговоров с Путиным, Mixnews.lv

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Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной. Слова Кальюлайд передает РИА "Новости".

О темах переговоров президент рассказала на пресс-конференции.

"Мы [с Путиным] обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России", — сказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что Эстония выступает за сохранение санкций в отношении России.

Источник: Gazeta.ru

Фото: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency Follow