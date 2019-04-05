﻿ Президент Эстонии огласила темы переговоров с Путиным, Mixnews.lv

Президент Эстонии огласила темы переговоров с Путиным (1)
В мире | 5 апреля 2019 года, 17:41
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной. Слова Кальюлайд передает РИА "Новости".
О темах переговоров президент рассказала на пресс-конференции.
"Мы [с Путиным] обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение Минских соглашений, санкции против России", — сказала Кальюлайд.
Она подчеркнула, что Эстония выступает за сохранение санкций в отношении России.
Источник: Gazeta.ru
Фото: Flickr/EU2017EE Estonian Presidency Follow
Понятно, что в "изолированной" России и конкретно в Кремле приём идёт по записи, но что Керсти Кальюлайд туда едет - это уже прогресс для Эстонии. И.., - пусть заодно прихватит с собой вазелин.
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