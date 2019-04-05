﻿ Украина и НАТО проведут учения в Черном море, Mixnews.lv

Украина и НАТО проведут учения в Черном море (5)

фото

В мире | 5 апреля 2019 года, 18:59

Совместные учения Украины и стран НАТО Sea Shield ("Морской щит – 2019"), начались в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО.

"14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", — сообщили в миссии.

Учения продлятся по 13 апреля.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: Flickr/NATO HQ MARCOM

Комментарии 5
ВВС58 минут назад
Дык... Чубатые сейчас усиленно отрезают флексами подлодку "Запорожье", которую они приварили к причалу 4 года назад, чтобы не утонула. И усиленно шьют паруса фрегату "Сагайдачный", потому что у него движок развалился год назад и уже не починить...
2
Ответить
Саня1 час назад
какие у вусраины корабли? всё попилили на метал, остались ржавые консервные банки
2
Ответить
Alex1 час назад
А где в перечисленном списке эсминцы,крейсера,торпедоносцы,подлодки Укропии ? Или это новый вид учений - одни на берегу ,другие в море ?
1
Ответить