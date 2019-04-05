﻿ Украина и НАТО проведут учения в Черном море, Mixnews.lv

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Совместные учения Украины и стран НАТО Sea Shield ("Морской щит – 2019"), начались в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО.

"14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", — сообщили в миссии.

Учения продлятся по 13 апреля.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: Flickr/NATO HQ MARCOM