﻿ Расходы на дебаты Зеленского и Порошенко оценили в миллион долларов, Mixnews.lv

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Стоимость проведения дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве составит около 1 миллиона долларов, заявил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Ранее представитель штаба кандидата Порошенко Олег Медведев заявил, что их кандидат готов оплатить половину расходов на организацию и проведение дебатов на "Олимпийском" из своего избирательного фонда. Он также призвал Зеленского оплатить вторую часть расходов. Президент Украины Петр Порошенко во время сдачи анализа крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре НСК Олимпийский в Киеве.

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко "По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 миллион долларов", - заявил Аласания интернет-изданию Liga.net.

По его словам, сметы проведения дебатов еще нет. Сейчас прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия. Он также напомнил, что концерт на "Олимпийском" украинской популярной музыкальной группы "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, стоил 500 тысяч долларов.

Ранее заместитель генерального директора НСК Виктор Анисимов заявил, что "Олимпийский" пока не получил официальных обращений о проведении дебатов Зеленского и Порошенко, но стадион готов их провести на высшем уровне.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Зеленский и Порошенко.

Источник: Риа Новости

Фото: Flickr/Diego Velayos San Juan