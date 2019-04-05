﻿ Маск пообещал не сдаваться после потери 1 млрд долларов за две минуты, Mixnews.lv

Маск пообещал не сдаваться после потери 1 млрд долларов за две минуты (2)

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В мире | 5 апреля 2019 года, 19:53

Основатель Tesla Илон Маск пожелал всем быть позитивными и пообещал не сдаваться после сообщений о том, что он потерял 1,1 млрд долларов из-за падения акций компании на 11%. Об этом он написал в твиттере.

Маск выложил тематический мем и жизнерадостно подписал его "оставайтесь позитивными".

"Победи свои страхи и никогда не сдавайся", — гласит надпись на картинке.

Источник: Gazeta.ru

Фото: Flickr/Brad Holt

Комментарии 2
LR pilsonis10 минут назад
он тебя поёбывает? признайся, ну же ...
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Latviešu Patriots14 минуты назад
Malacis! Lūk īsta Amerikas gara izpausme!
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