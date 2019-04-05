﻿ Маск пообещал не сдаваться после потери 1 млрд долларов за две минуты, Mixnews.lv

Маск пообещал не сдаваться после потери 1 млрд долларов за две минуты (2)
В мире | 5 апреля 2019 года, 19:53
Основатель Tesla Илон Маск пожелал всем быть позитивными и пообещал не сдаваться после сообщений о том, что он потерял 1,1 млрд долларов из-за падения акций компании на 11%. Об этом он написал в твиттере.
Маск выложил тематический мем и жизнерадостно подписал его "оставайтесь позитивными".
Stay positive pic.twitter.com/UJFreuacNP— Elon Musk (@elonmusk) 5 апреля 2019 г.
"Победи свои страхи и никогда не сдавайся", — гласит надпись на картинке.
Источник: Gazeta.ru
Фото: Flickr/Brad Holt
он тебя поёбывает? признайся, ну же ...
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Malacis! Lūk īsta Amerikas gara izpausme!
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