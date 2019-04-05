﻿ Маск пообещал не сдаваться после потери 1 млрд долларов за две минуты, Mixnews.lv

В мире |

Основатель Tesla Илон Маск пожелал всем быть позитивными и пообещал не сдаваться после сообщений о том, что он потерял 1,1 млрд долларов из-за падения акций компании на 11%. Об этом он написал в твиттере.

Маск выложил тематический мем и жизнерадостно подписал его "оставайтесь позитивными".

"Победи свои страхи и никогда не сдавайся", — гласит надпись на картинке.

Источник: Gazeta.ru

Фото: Flickr/Brad Holt