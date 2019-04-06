﻿ С брызгами и вибрацией: в Амстердаме открыли 5D-порнокинотеатр, Mixnews.lv

С брызгами и вибрацией: в Амстердаме открыли 5D-порнокинотеатр (5)

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В мире | 6 апреля 2019 года, 15:13

В нидерландском Амстердаме открыли кинотеатр с 5D-эффектом для просмотра порнолент. Об этом пишет The Sun.

Кинозал расположили на улице красных фонарей. Он рассчитан на 18 посетителей. Каждому при входе выдают очки. В отличие от обычного кинотеатра, где можно только смотреть фильм, здесь зрители могут почувствовать во время определенных эпизодов ленты вибрацию, дуновение ветра и брызги воды.

Кинотеатр рассчитан на туристов, но в него приходят и местные жители.

Источник: TCH

Фото: ru.freepik.com

Комментарии 5
Саня4 часа назад
Potriots будет первым посетителем, пускай ему смятанкой там набрызгают за щеку
2
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Да пусть Ринкевич сходит.2 часа назад
Надеюсь, он там весь обкончается и под конец и вовсе скончается.
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Адельфина2 часа назад
Не стесняюсь своего имени
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