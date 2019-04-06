﻿ 20 штатов подали иск к Трампу из-за строительства стены на границе с Мексикой, Mixnews.lv

20 штатов подали иск к Трампу из-за строительства стены на границе с Мексикой (1)

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В мире | 6 апреля 2019 года, 11:19

Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой, сообщается на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Истцы, как подчеркнула Джеймс, обратились в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния в надежде "заблокировать незаконную попытку администрации президента направить около 1,6 млрд долларов" федеральных бюджетных средств на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов вместо финансирования правоохранительных органов, пресечения незаконного оборота наркотиков, а также строительства военных объектов, как планировалось изначально. Кроме того, власти недовольны потенциальным ущербом окружающей среды, который будет нанесен при реализации проекта.

15 февраля Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения, который позволит ему выделить 8 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого шага 16 американских штатов подали в суд на Трампа. В иске указывалось, что президент не имеет права использовать режим ЧП для выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку такие расходы находятся в ведении Конгресса.

15 марта Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой, однако Трамп наложил вето на резолюцию палаты. Позже Палата представителей Конгресса не смогла набрать необходимые 290 голосов для отмены вето президента.

Источник: Интерfакс

Фото: flickr.com/Главный Редактор

Комментарии 1
Patriot2 часа назад
Vispàr Tramps ir malacis. Iznirgàjàs un pazemoja Putinu visas pasaules prieksà. Runájot par sienu, tad tà ir amerikànu tautas lieta un vini pasi izdomàs vajag to vai nè.
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