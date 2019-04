﻿ В Британии начали выдавать паспорта без "Европейского союза" на обложке, Mixnews.lv

В мире |

Министерство внутренних дел Великобритании начало выдачу гражданам паспортов, на обложке которых больше нет слов "Европейский союз". Об этом сообщает The Guardian.

В ведомстве уточнили, что выдача документов нового образца началась по плану, 30 марта. Ведь изначально предполагалось, что ещё за день до этого Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

При этом документы "старого" формата по-прежнему выдаются, и самое любопытное в том, что человек, получающий паспорт, не может выбрать, какая обложка достанется ему. Это происходит на усмотрение оформляющего органа, и ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не кончатся запасы "европейских" обложек.

Такой шаг оправдывается "наиболее рациональным использованием средств налогоплательщиков", на которые уже было закуплено множество заготовок. Впрочем, по словам представителей ведомства, слова на обложке являются единственным отличием между документами, проблем с перемещениями по стране и миру у британцев не возникнет.

Также отмечается, что в нынешнем году основной документ англичан претерпит ещё одно изменение — поменяется цвет обложки. Единый для ЕС бордовый будет заменён на тёмно-синий, как это было в стране до 1988 года. Также в него будет добавлен ряд технических нововведений, которые сделают документ "самым технологически совершенным в мире" — во всяком случае, так его называют британские власти.

По данным СМИ, контракт на производство таких документов уже был заключён с франко-нидерландской компанией Gemalto, его общая сумма составила порядка 260 млн фунтов (примерно 340 млн долларов) за 11,5 лет.

