﻿ Россия выписала штраф Twitter за отказ "слить" персональные данные, Mixnews.lv

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Соцсеть Twitter оштрафована в связи с нежеланием поделиться данными о локализации баз данных пользователей в России. Сумма штрафа невелика, по сообщению ДС, она составляет 3 000 рублей (40.83 евро).

"Мировой судья судебного участка № 422 по Таганскому району Москвы оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за отказ предоставить данные о локализации в России баз данных пользователей соцсети", - говорится в сообщении.

Как выяснилось на заседании, в одном из ответов Twitter на запрос информации о локализации данных говорилось, что компания "ценит диалог со службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)", и рассказывалось о ценностях соцсети и новых функциях настройки уведомлений.

Этот ответ не устроил Роскомнадзор - в следующем Twitter сообщил, что еще изучает запрос ведомства, и пообещал вскоре прислать необходимые данные.

Роскомнадзор составил административный протокол на Twitter в конце февраля. Кроме того, такой же протокол оформили на Facebook. Перед этим ведомство потребовало от Twitter и Facebook предоставить информацию о локализации баз данных, однако ответы компаний Роскомнадзор счел "формальными".

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