﻿ В Госдуме России призвали исключить Эстонию из ООН, Mixnews.lv

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах страны представляет угрозу эстонскому языку и культуре.

"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства", – сказала Кальюлайд.

По ее словам, у страны есть единый государственный язык и перед Эстонией стоит задача, чтобы все воспитанники в детских садах и выпускники школ говорили по-эстонски.

Политик подчеркнула, что низкий уровень владения эстонским языком привел к тому, что в крупных городах существует социальная изоляция представителей русской общины.

Она также отметила, что в стране по-прежнему нет школ и детских садов, работающих полностью на эстонском языке.

Зампред комитета Российской Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш исключить Эстонию из состава организации.

"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", — говорится в письме Чернышова генеральному секретарю.

Источник: Новый мир