﻿ В Словакии по ошибке запретили исполнять иностранные гимны, Mixnews.lv

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Словацкий парламент принял поправки к закону о государственных символах, в рамках которых в стране теперь запрещается исполнять иностранные гимны. Об этом сообщила чешская газета Mlada fronta DNES.

Исполнение гимнов иностранных государств разрешается только на мероприятиях с участием официальных делегаций стран. Отмечается, что поправки были приняты ошибочно, так как депутаты доверились инициаторам документа и проголосовали «за», не прочитав его и не вникнув в суть, заявил Бела Бугар, председатель партии «Мост – Хид», входящей в правящую коалицию.

Поправки к закону подготовила Словацкая национальная партия. «Мост – Хид» обратилась к президенту республики с просьбой вернуть документ на доработку в парламент.

Источник: Известия

Фото: Grigory Dukor