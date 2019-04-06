﻿ Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time, Mixnews.lv

Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time (6)

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В мире | 6 апреля 2019 года, 17:56

Свежий выпуск американского журнала Time посвятили президенту России Владимиру Путину. Обложка опубликована на сайте издания.

На обложке в красно-черных тонах стоит российский лидер, опираясь руками на земной шар. На континентах, таких как Южная Америка, Африка и Европа, разбросаны указатели с красными звездами.

"Еще один план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы. Взгляд изнутри на его разрастающуюся империю из государств, существующих вне международных правовых норм", – гласит подзаголовок на обложке.

Обложка сделана для статьи журналиста Time Саймона Шустера. В ней утверждает, что деятельность РФ простирается от основных зон конфликтов, таких как Венесуэла, Ливия и Сирия, до Африки, в такие страны, как Судан.

Напомним, что Time не первый раз выносит президента России на обложку. В последнее время его изображали вместе с президентом США Дональдом Трампом в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с властями России.

Источник: КорреспонденТ.net

Комментарии 6
Саня2 часа назад
ну мировое сообщество так не думает, а ты кто - кастрюлеголовый нахлебник, мир уже тошнит от скакуасов
4
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Sedna1 час назад
Пиндосы не устают всем напоминать: Путин великий! Путин незаменимый! Путин сверхчеловек! Ни одна пиндосовская шавка, а также гейропейская Путину и в подметки не годится!
2
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наф-наф1 час назад
Существо тут одно которое нужно поймать и усыпить(и это ты)!)))))
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