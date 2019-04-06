﻿ Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time, Mixnews.lv

В мире |

Свежий выпуск американского журнала Time посвятили президенту России Владимиру Путину. Обложка опубликована на сайте издания.

Me thinks @TIME should be selling magazine covers only cuz they look cool. Otherwise content like this is not worth people's time & money.

P.S. And, no, more fantasies about #Putin not gonna help restore liberal world order even thou taking this path is indeed tempting. pic.twitter.com/v23tuIlOBH — Maxim A. Suchkov (@MSuchkov_ALM) 5 апреля 2019 г.

На обложке в красно-черных тонах стоит российский лидер, опираясь руками на земной шар. На континентах, таких как Южная Америка, Африка и Европа, разбросаны указатели с красными звездами.

"Еще один план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы. Взгляд изнутри на его разрастающуюся империю из государств, существующих вне международных правовых норм", – гласит подзаголовок на обложке.

Обложка сделана для статьи журналиста Time Саймона Шустера. В ней утверждает, что деятельность РФ простирается от основных зон конфликтов, таких как Венесуэла, Ливия и Сирия, до Африки, в такие страны, как Судан.

Напомним, что Time не первый раз выносит президента России на обложку. В последнее время его изображали вместе с президентом США Дональдом Трампом в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с властями России.

Источник: КорреспонденТ.net