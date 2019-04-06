﻿ Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией, Mixnews.lv

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Члены семьи поп-певца Майкла Джексона и люди из его окружения сняли фильм Neverland Firsthand (пер. "Неверлэнд из первых рук") и выступили против обвинений музыканта в педофилии. Об этом сообщает Vanity Fair.

Как отмечается, в картине приводятся интервью с разными людьми из окружения исполнителя. В частности, технического директора певца Брэда Сандберга.

"Ни разу за миллион лет я не видел рядом с Майклом Джексоном ребенка, который выглядел бы подавленным, огорченным, оскорбленным", — рассказал Сандберг.

Он добавил, что Неверлэнд был мирным и безопасным местом.

Фильм "Покидая Неверлэнд" построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма.

Источник: Газета.ru

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