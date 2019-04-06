﻿ Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении, Mixnews.lv

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626 экспонатов пропали из фондов выставочного центра министерства культуры Армении - части национальной галереи, сообщила генеральная прокуратура страны.

"В результате проверок фондов госорганизации "Выставочный центр" выяснилось, что отсутствуют 626 экспонатов - живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 120,25 миллиона драмов (247 тысяч долларов)", - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, среди пропавших ценностей - картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии", которая оценивается в 123 тысячи долларов.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "кража в особо крупных размерах", "хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность" и "служебная халатность", - говорится в сообщении.

Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Источник: Интерfакс

Фото: pxhere.com