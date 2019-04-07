﻿ Не приставайте к проснувшимся ежам: они злые, больные и голодные, Mixnews.lv

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В лесах московского региона начали просыпаться от зимней спячки ежи, но зоологи советуют не приставать к ним и не брать на руки: животные голодны, агрессивны и могут передать опасные заболевания.

"Ежи агрессивны после зимней спячки, потому что они только проснулись и голодные. И еще адаптируются. Просто не надо к ним приставать и брать в руки - это всегда неполезно. Они могут укусить и передать бешенство или глистные заболевания", - пояснила агентству "Москва" профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Бёме.

Сами ежи за людьми "кусаться не побегут", заверила ученый. Она добавила, что сейчас просыпаются преимущественно старые ежи: "Малыши более толерантны, но сейчас молодежи еще нет". Эксперт отметила, что трогать колючих животных не стоит и летом.

В марте руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал в интервью РИА "Новости", что в Москву из-за потепления климата потянулись летучие мыши, лисы и зайцы.

Источник: Newsru.com

Фото: Pixabay