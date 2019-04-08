﻿ Десятки килограммов кокаина выбросило на берег Черного моря, Mixnews.lv

Десятки килограммов кокаина выбросило на берег Черного моря (1)
Полиция Румынии проводит масштабную поисковую операцию после обнаружения вдоль кромки Черного моря нескольких пакетов с наркотиками, пишет Русская служба BBC.
В общей сложности полицейским удалось собрать более 130 кг кокаина, но поиски все еще продолжаются.
Около 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны патрулируют береговую линию, поскольку в пятницу сразу в нескольких местах были обнаружены пакеты с наркотиками.Полиция призвала местных жителей не вскрывать эти упаковки.
Считается, что через Румынию проходит маршрут транзита наркотиков, соединяющий Латинскую Америку и Европу.Предполагается, что эти пакеты часть партии примерно в тонну кокаина, обнаруженной на брошенном корабле чуть более двух недель назад. В связи с этими инцидентами арестованы два серба.
В воскресенье полиция подтвердила, что в поиске также участвовали два вертолета, несколько лодок и дайверов.
Румынская телекомпания Digi24 сообщает, что операция охватывает примерно 90 км береговой линии.
Фото:canada.ca/en
В 2016 году полиция Румынии изъяла 2,5 тонны кокаина на сумму порядка 600 млн евро
"Около 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны патрулируют береговую линию"
Пока найдено всего 130 кг. Сколько на береговую линию после этой новости ринулось нариков в поисках 870 кг...