﻿ Десятки килограммов кокаина выбросило на берег Черного моря, Mixnews.lv

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Полиция Румынии проводит масштабную поисковую операцию после обнаружения вдоль кромки Черного моря нескольких пакетов с наркотиками, пишет Русская служба BBC.

В общей сложности полицейским удалось собрать более 130 кг кокаина, но поиски все еще продолжаются.

Около 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны патрулируют береговую линию, поскольку в пятницу сразу в нескольких местах были обнаружены пакеты с наркотиками.Полиция призвала местных жителей не вскрывать эти упаковки.

Считается, что через Румынию проходит маршрут транзита наркотиков, соединяющий Латинскую Америку и Европу.Предполагается, что эти пакеты часть партии примерно в тонну кокаина, обнаруженной на брошенном корабле чуть более двух недель назад. В связи с этими инцидентами арестованы два серба.

В воскресенье полиция подтвердила, что в поиске также участвовали два вертолета, несколько лодок и дайверов.

Румынская телекомпания Digi24 сообщает, что операция охватывает примерно 90 км береговой линии.

Фото:canada.ca/en