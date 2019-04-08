﻿ Зеленский выступил за сохранение курса Украины в ЕС и НАТО, Mixnews.lv

Зеленский выступил за сохранение курса Украины в ЕС и НАТО (9)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет менять курс страны на вступление в ЕС, если займёт пост главы государства.
"Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс", — отметил Зеленский в интервью программе "Сегодня. Итоги" телеканала "Украина".
Кроме того, шоумен добавил, что перед вступлением в НАТО необходимо провести референдум.
Также он заявил о необходимости объяснить украинцам, как это решение отразится на стране и что НАТО "не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны".
"Нужно достучаться до каждого человека, который живёт на востоке Украины. На западе все знают об этом, все за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца. И НАТО обязательно должно быть через референдум", — заключил Зеленский.
Источник: L!FE
Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского
Какая бы там муха ни жужжала, - а может и никакой не быть, - воз будет двигаться в задуманном в мировом правительстве направлении.
Я все жду, когда им надест играться с народами в кошки-мышки, - в демократические выборы.
А может, их это забавляет?
наших будут,а Англия уже не спонсор-печалька.
Но в НАТО будет обязательно.Но только после заключения мира на Донбассе,хотя и сейчас там натовцы и израильтяне,но это ж по тихой волне.
А проценты платить с бюджета Украины США?Бюджет,чай,не латвийский..Кто ж пройдет мимо такого гешефта.Ни Коломойский,ни Вальцман,ни Капительман не упустят возможность раздербанить Украину как это сделал Голдман в Латвии.
История успеха -теперь на Украине.Прощай страна!