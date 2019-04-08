﻿ Зеленский выступил за сохранение курса Украины в ЕС и НАТО, Mixnews.lv

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет менять курс страны на вступление в ЕС, если займёт пост главы государства.

"Курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс", — отметил Зеленский в интервью программе "Сегодня. Итоги" телеканала "Украина".

Кроме того, шоумен добавил, что перед вступлением в НАТО необходимо провести референдум.

Также он заявил о необходимости объяснить украинцам, как это решение отразится на стране и что НАТО "не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны".

"Нужно достучаться до каждого человека, который живёт на востоке Украины. На западе все знают об этом, все за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца. И НАТО обязательно должно быть через референдум", — заключил Зеленский.

Источник: L!FE

Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского