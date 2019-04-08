﻿ Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак, Mixnews.lv

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак (4)
В мире | 8 апреля 2019 года, 10:22
Российский актер Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", — сказал Виторган.
Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года.
Фото: flickr.com/Ekaterina Arkhipova
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