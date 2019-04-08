﻿ Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак, Mixnews.lv

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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак (4)

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В мире | 8 апреля 2019 года, 10:22

Российский актер Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", — сказал Виторган.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года.

Фото: flickr.com/Ekaterina Arkhipova

Комментарии 4
Когда псу20 минут назад
нечего делать,он лижет свои яйца!Зачем миру знать,что у Вас там за нижнее бельё
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Какая толерантность.49 минут назад
"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина"...
Надо понимать, что её высказывания о детях, как о маленьких гаденышах, не относится к его внучку. Как интересно! У других "гаденыши", а у него "внук"...
Да, у .. лебедей к мужикам, что до свадьбы, что после свадьбы отношение одинаковое...
Высказывание Эммануила Гедеоновича не позволяет осудить обыкновенное распутство, но это не поможет "роковой женщине"...
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Саня1 час назад
важная инфа даля потриот латышей. Они не могут без киселя, пусть говорят, без ртр, у них ломки если не посмотрят
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