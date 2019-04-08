﻿ Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак, Mixnews.lv

В мире |

Российский актер Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", — сказал Виторган.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года.

Фото: flickr.com/Ekaterina Arkhipova