﻿ В Польше учителя объявили бессрочную забастовку, Mixnews.lv

В мире |

Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня во многих школах страны учителя не приступили к работе. Результаты ранее проведенного референдума свидетельствуют о том, что готовность принять участие в забастовке изъявили 79% школ педагогов. Основным требованием учителей является увеличение заработной платы на тысячу злотых (около 263 доллара) в месяц.Несколько недель правительство вело переговоры с профсоюзами учителей.

Переговоры правительства и профсоюзов продолжались до последнего момента, сторона правительства предлагала различные варианты повышения денежного содержания учителей. К вечеру воскресенья достичь взаимопонимания удалось с частью профсоюзных организаций, но крупнейшие – Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов - не согласились на условия правительства, решив начать забастовку.

В Варшаве эффект забастовки могут почувствовать на себе более 200 тысяч детей. Ожидается, что в понедельник полностью будут закрыты более 150 детских садов, сто начальных школ и около 30 лицеев. В связи с этим власти польской столицы попросили работодателей там, где есть такая возможность, разрешить сотрудникам прийти на работу с детьми.

Более 170 школ и других образовательных учреждений заявили, что они могут - по крайней мере частично – обеспечить опеку над детьми, но не учебные занятия.

Ситуация осложняется тем, что через несколько дней после начала забастовки должны начаться школьные экзамены – они запланированы на 10, 11, 12, 15, 16 и 17 апреля.

Фото: pxhere.com