﻿ Кирилл Серебренников освобожден под подписку о невыезде, Mixnews.lv

В мире |

Суд освободил художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Режиссер был под домашним арестом с 23 августа 2017 года, сообщает Русская служба BBC.

Такую же меру пресечения Мосгорсуд назначил и двум другим фигурантам дела "Седьмой Студии" - Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

Еще один фигурант дела Алексей Малобродский уже находится под подпиской о невыезде.

Серебренников после решения суда сказал Интерфаксу, что в ближайшее время вернется на работу.

Шести фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных организации на реализацию проекта "Платформа".

Мосгорсуд, освободив Серебренникова и его коллег, отменил постановление Мещанского суда Москвы, который на прошлой неделе, 2 апреля, продлял срок содержания под домашним арестом до 4 июля.

"Для меня это ожидаемое, я еще до заседания сказал коллегам, что нас сегодня отпустят, и спокойно пойдем домой. Здравый смысл восторжествовал", - заявил Би-би-си адвокат Итина Юрий Лысенко."Как ходили на заседания, так и будем ходить. Нет никакого смягчения, мера-то осталась, просто выбрали самую мягкую. Будем и дальше отстаивать свою невиновность", - добавил он.