﻿ Кирилл Серебренников освобожден под подписку о невыезде, Mixnews.lv

Кирилл Серебренников освобожден под подписку о невыезде (6)
Суд освободил художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. Режиссер был под домашним арестом с 23 августа 2017 года, сообщает Русская служба BBC.
Такую же меру пресечения Мосгорсуд назначил и двум другим фигурантам дела "Седьмой Студии" - Софье Апфельбаум и Юрию Итину.
Еще один фигурант дела Алексей Малобродский уже находится под подпиской о невыезде.
Серебренников после решения суда сказал Интерфаксу, что в ближайшее время вернется на работу.
Шести фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных организации на реализацию проекта "Платформа".
Мосгорсуд, освободив Серебренникова и его коллег, отменил постановление Мещанского суда Москвы, который на прошлой неделе, 2 апреля, продлял срок содержания под домашним арестом до 4 июля.
"Для меня это ожидаемое, я еще до заседания сказал коллегам, что нас сегодня отпустят, и спокойно пойдем домой. Здравый смысл восторжествовал", - заявил Би-би-си адвокат Итина Юрий Лысенко."Как ходили на заседания, так и будем ходить. Нет никакого смягчения, мера-то осталась, просто выбрали самую мягкую. Будем и дальше отстаивать свою невиновность", - добавил он.
Бедная эта Россия, где только в одной Москве 100 театров содержаться за счёт ГОСбюджета, а вот такие деятели как на фото, и в основном его похожие собратья великие художники от рождения - тащат эти деньги по карманам! А ему домашний арест, а работяга с другой не похожей физианомией - укради курицу из сарая и поехал на зону, Когда надо содержать ДВА театра за госчёт ( как во Франции ), а остальные работайте и тогда видно будет всеХ этих якобы талантливых и великих художников...:))))))) А так воры просто, и должны сидеть!!!
А ещё что нить есть такое?