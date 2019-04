﻿ Парламентарии США заявили об "усталости" от санкций против России, Mixnews.lv

В мире |

Призывы американских законодателей к наказанию для России за вмешательство в выборы 2016 года в США наталкиваются на снижение энтузиазма в Конгрессе, пишет Bloomberg.

"Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций. Но надеюсь, к нам присоединятся и другие", — заявил один из авторов санкционного проекта против РФ сенатор Марко Рубио.

Внимание к законопроектам об ограничениях для России снизилось после парламентских выборов в США. Их продвижение оказалось под вопросом из-за разделенного Конгресса, который не полностью поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа, и обеспокоенностью возможными экономическими последствиями.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон отметил, что санкции "часто оказываются мечом с двусторонним лезвием".

Законопроект "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" (DASKA) предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ. Согласно второму законопроекту (DETER Act, "Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act"), разведка США должна в 60-дневный срок после любых выборов определять, вмешивалась ли Россия или иная страна в выборы в США. Если разведка получит данные о вмешательстве, то власти должны ввести санкции в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

В конце марта министерство финансов и Государственный департамент США согласовали второй пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери. Предложения переданы в Белый дом на одобрение.

Фото: Flickr/Roman Boed