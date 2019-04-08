﻿ Джулиан Ассанж заявил о смертельной угрозе, Mixnews.lv

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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность, сообщает WikiLeaks в твиттере.

Как уточняется, Ассанж сказал о том, что ему угрожает смертельная опасность еще в конце 2018 года, однако текст его речи был опубликован восьмого апреля.

Джулиан Ассанж рассказал, что в посольство, где он находился, кто-то пытался проникнуть.

"Мне может грозить убийство. Это не шутка", — говорил Ассанж.

Также он признался, что британская сторона потратила на то, чтобы "осаждать" здание дипмиссии более 20 млн долларов.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Lauren MacDougall