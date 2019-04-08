﻿ Лукашенко спрогнозировал исход украинских выборов, Mixnews.lv

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Белорусский лидер Александр Лукашенко спрогнозировал исход украинских выборов. Об этом сообщает Белта.

По мнению Лукашенко, в гонке за президентское кресло победит действующий глава Украины Петр Порошенко.

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил Лукашенко.

Также президент Белоруссии отметил, что Порошенко должен сделать все, чтобы украинцы его поддержали.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. "Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. - Прим. БЕЛТА), конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его", - подчеркнул Президент.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

Источник: Газета.Ru