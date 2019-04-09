﻿ В Грузии отменили выпускные экзамены в школах, Mixnews.lv

В Грузии отменили выпускные экзамены в школах
Парламент Грузии утвердил в третьем чтении законодательную инициативу правительства об отмене выпускных экзаменов для учеников 11 и 12 классов школ.
Изменения в закон "Об общем образовании" вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии". Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, учащиеся должны будут иметь положительные оценки по всем предметам - пять или более баллов по десятибалльной системе оценки знаний.
В Минобразования Грузии утверждают, что отмена выпускных экзаменов направлена на усиление роли школы в системе образования. При этом в министерстве подчеркивают, что во время разработки новых правил были учтены все вопросы, которые ставились в течение нескольких лет, чтобы в школе больше внимания уделяли именно учебе, а не экзаменационной процедуре.
Источник: РИА Новости
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