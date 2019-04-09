﻿ Создатель Twitter за год заработал чуть больше доллара, Mixnews.lv

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Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси в 2018 году получил зарплату в размере 1,4 доллара. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Отмечается, что такая скромная сумма была получена им впервые после возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах Дорси добровольно отказывался от денежных выплат, объясняя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".

Примечательно, что сумма в 140 центов, указанная в документах компании и опубликованная 8 апреля, равняется максимально допустимому количеству знаков для сообщений в Twitter в 2016 году. Годом позже данный лимит был поднят ровно в два раза и составил 280 знаков. Будут ли подобные изменения в будущем, пока не известно.

Источник: L!FE

Фото: ru.m.wikipedia.org