﻿ Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit, Mixnews.lv

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Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian. За документ проголосовали 309 депутатов, против — 81. Законопроект разработали лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

После одобрения документа Купер поблагодарила депутатов за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах". По ее словам, прошедшее голосование должно восприниматься как отсутствие поддержки парламентом проведения Brexit без сделки.

Ранее палата общин утвердила законопроект в третьем чтении, после чего он был одобрен 8 апреля в палате лордов и вновь направлен в нижнюю палату для согласования внесенных изменений, передавал Reuters. После этого документ получил одобрение королевы Елизаветы II и официально стал законом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 апреля написала письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 30 июня. В марте британское правительство уже просило Евросоюз предоставить такую отсрочку, но тогда лидеры ЕС отклонили просьбу.

В Брюсселе 10 апреля состоится экстренный саммит лидеров Евросоюза касательно отсрочки Brexit. В случае если он не утвердит новую дату выхода Британии из ЕС, этой стране придется покинуть Евросоюз 12 апреля. По данным BBC, подданным Соединенного Королевства уже начали выдавать новые паспорта, без надписи "Европейский союз" на обложке. В МВД Великобритании сообщили, что ряд граждан все еще смогут получить документы старого образца, пока запасы бланков в стране не закончатся.

Источник: РБК