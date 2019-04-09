﻿ США грозит Европе новыми пошлинами, Mixnews.lv

США грозит Европе новыми пошлинами (3)

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В мире | 9 апреля 2019 года, 11:17

Торговое представительство США (USTR) прорабатывает возможность введения новых пошлин в отношении Европейского союза (ЕС), говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского торгпредства.

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

"Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по составлению списка продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не прекратит субсидирование [Airbus]", — говорится в сообщении ведомства.

Источник: Газета.ру

_Фото: _Flickr/AllieKF__

Комментарии 3
доктор58 минут назад
А приспешникам пох......для них кнут как пряник.
1
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Саня37 минут назад
так у вас никуя нет, ни каналов, ни журналистов ни газет, ни мозгов
2
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Patriot1 час назад
Kàrtèjie krievu pasaules meli, no izcelsmes avota gazeta.ru. Krievu pasaulei neviens netic.
5
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