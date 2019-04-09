﻿ США грозит Европе новыми пошлинами, Mixnews.lv

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Торговое представительство США (USTR) прорабатывает возможность введения новых пошлин в отношении Европейского союза (ЕС), говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского торгпредства.

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

"Управление представителя США на торговых переговорах начинает процесс по составлению списка продуктов ЕС, на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не прекратит субсидирование [Airbus]", — говорится в сообщении ведомства.

Источник: Газета.ру

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