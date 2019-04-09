﻿ Мадонна подтвердила участие в "Евровидении", Mixnews.lv

Мадонна подтвердила участие в "Евровидении"
В мире | 9 апреля 2019 года, 12:38
Поп-звезда Мадонна выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение" в качестве гостьи, передает Reuters со ссылкой на представителей певицы.
В Тель-Авиве Мадонна исполнит две песни.
Конкурс "Евровидение" пройдет в Израиле в мае. Он продлится три дня, соревноваться за звание лучшего будут представители 40 стран, среди них — россиянин Сергей Лазарев. Тель-Авив получил право проведения конкурса после победы на "Евровидении" в прошлом году израильтянки Нетты Барзилай.
Ранее сообщалось, что 60-летняя Мадонна получит один миллион долларов за выступление на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве.
Источник: Газета.ру