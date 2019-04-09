﻿ Секс в подсобке и наркотики: как модераторы Facebook борются со стрессом, Mixnews.lv

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Модераторы контента в Facebook страдают от симптомов посттравматического расстройства после ежедневного просмотра фотографий и видео с убийствами и изнасилованиями, запрещенными к публикации в социальной сети. Как следует из доклада The Verge, многие из сотрудников компании постоянно находятся в состоянии наркотического опьянения и занимаются сексом с коллегами, чтобы хоть как-то избавиться от напряжения.

Портал The Verge опубликовал большой репортаж о работе модераторов Facebook, призванных фильтровать нежелательный контент, отсматривая его и принимая решение об удалении. Как оказалось, ежедневные просмотры фото и видео со сценами сексуального насилия, убийств и избиений, а также агрессивного поведения накладывает свой отпечаток на психическое состояние сотрудников.

В репортаже говорится о том, что модераторы контента социальной сети испытывают те же симптомы, что и пациенты с посттравматическим расстройством, которые в свой жизни пережили психотравмирующую ситуацию.

Одна из сотрудниц по имени Хлои сообщила о том, что у нее начались панические атаки после того, как она увидела ролик, в котором жестоко убили мужчину.

"На видео убивали человека. Кто-то бил его ножом десятки раз, в то время как мужчина кричал и молил о пощаде. Хлои должна была сообщить, следует ли удалить подобную публикацию... Когда она вернулась на свое место, Хлои чувствовала потребность немедленно зарыдать. Другой стажер поднялся, чтобы оценить следующий пост, но Хлои не могла сосредоточиться. Она вышла из комнаты и начала плакать так сильно, что начала задыхаться", — следует из доклада The Verge.

При этом Хлои отметила, что перед тестированием провела последние три с половиной недели, проходя обучение и пытаясь себя "закалить", но так и не смогла полностью отказаться от эмоций в течение рабочего дня.

Модерацией контента занимаются сотрудники, которых нанимают по договору подряда. Сообщается, что в течение рабочего дня им положены два 15-минутных перерыва, обед длиною в полчаса и девять минут "здорового времени". Большую часть свободных минут работники проводят в очередях в туалетные кабинки, которых часто не хватает на весь штат.

Кроме того, некоторые из кабинок используются не по назначению — там сотрудники занимаются сексом, пытаясь снять напряжение в ходе тяжелого рабочего дня.

Другие для этих целей уходят в специальные комнаты для молодых матерей, в которых они могут воспользоваться молокоотсосом при лактации. В прошлом году эта проблема достигла такого масштаба, что в этих комнатах даже убрали задвижки на дверях.

Некоторые модераторы предпочитают в перерывах прибегать к травке, чтобы оградить себя от ненужного стресса. Многие сотрудники весь день находятся в состоянии наркотического опьянения, рассказывая коллегам мрачные анекдоты.

Также оказывается, что при постоянной блокировке разнообразных теорий заговора, которые запрещены на платформе Facebook, некоторые модераторы постепенно начинают в них верить и убеждать в своей правоте других коллег.

При всем этом, за год модератор Facebook зарабатывает 29 тыс. долларов, что даже близко не похоже на среднюю зарплату "официального" сотрудника социальной сети, которая достигает 240 тыс. долларов в год.

"Половина моей зарплаты уходит на съем жилья. Мне не хватает денег на выплаты кредита по автомобилю и моему обучению в университете", — рассказал один из модераторов в интервью Business Insider.

"Я не сомневаюсь в том, что этот контент поглотил некоторых людей, особенно тех, кто наиболее тесно работает с графическими изображениями, или эксплуатацией детей... Я также не виню тех, кто употребляет травку во время перерыва, так как это жестокая работа с очень низкой заработной платой", — прокомментировал другой сотрудник Facebook.

Оба модератора заявили о том, что социальная сеть должна озаботиться отсутствием бонусов и низким окладом контрактников, поскольку именно они буквально спасают Facebook, делая его безопасной платформой, но при этом не получают ничего хорошего взамен.

Ранее стало известно, что Facebook ведет отдельный список людей, которые могут представлять угрозу для компании — за этими пользователями ведется наблюдение, в том числе отслеживание их геолокации. Известно, что в "опасный" перечень могут попасть не только юзеры, которые агрессивно высказывались в адрес социальной сети, но и бывшие сотрудники Facebook.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/Book Catalog